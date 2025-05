© Foto: Unsplash

Neue Hammer-Bewertung für Palantir! Die Bank of America hebt das Kursziel für das Softwareunternehmen auf ein neues Allzeithoch. Doch die Euphorie wurde am Montag kurz gebremst - die Aktie rutschte trotz bullisher Aussichten um 1,6 Prozent ab. "Wir erinnern Investoren weiterhin daran, dass Palantirs Stärke in der Entwicklung maßgeschneiderter, KI-gestützter Produkte liegt, die auf konkrete Ergebnisse ausgerichtet sind - und das in großem Maßstab", schreibt Analystin Mariana Perez Mora. "Wir sehen Palantir als marktprägend für Organisationen, die KI nutzen, um greifbare Ergebnisse deutlich zu beschleunigen." Perez Mora bekräftigte ihre Kaufempfehlung und hob ihr Kursziel von 125 auf 150 …