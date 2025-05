ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Das erste Quartal des Rückversicherers habe die Erwartungen moderat übertroffen und belege überraschend resiliente Reserven, schrieb Will Hardcastle am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 06:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008402215