Hannover (ots) -Der Aufsichtsrat der TÜV NORD AG hat mit Wirkung vom 1. September 2025 Inga Dransfeld-Haase zur neuen Personalvorständin (CHRO) und Arbeitsdirektorin des Konzerns bestellt. Mit ihrem Eintritt in den Vorstand wird sie zugleich Mitglied der Konzerngeschäftsleitung.Die studierte Juristin Inga Dransfeld-Haase war seit 2020 in verschiedenen Führungspositionen bei der BP Europe SE tätig, seit 2023 als Vorständin für Arbeit und Soziales mit Personal-Verantwortung für mehr als 9.000 Mitarbeitende in Deutschland, Niederlande, Luxemburg, Belgien, Österreich, Polen und Ungarn. Zuvor hatte sie diverse Leitungsfunktionen bei der Nordzucker AG inne.Thomas Rappuhn, Aufsichtsratsvorsitzender der TÜV NORD AG: "Ich freue mich, dass wir mit Inga Dransfeld-Haase eine sehr engagierte und zielstrebige Persönlichkeit mit langjähriger HR-Erfahrung für den Vorstand gewonnen haben. Sie wird die begonnene Transformation der Personalarbeit weiter vorantreiben, neue Arbeitswelten mitgestalten und Talente für unser Unternehmen begeistern und voranbringen. Dr. Dirk Stenkamp danke ich für seinen großen Einsatz im Vorstandsbereich Personal, den er seit September 2024 zusätzlich zu seinen Aufgaben als Vorstandsvorsitzender übernommen hat."Der Vorstand der TÜV NORD AG besteht damit ab 01. September 2025 aus Dr. Dirk Stenkamp (Vorsitz/CEO), Jürgen Himmelsbach (Finanzen/CFO), Ringo Schmelzer (Chief Operating Officer/COO) und Inga Dransfeld-Haase (Personal/CHRO).