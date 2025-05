Calgary, Alberta - 13. Mai 2025 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) ("Primary" oder das "Unternehmen") freut sich, die Aufnahme seines Phase-1-Explorationsprogramms auf dem Projekt Dove Creek im US-Bundesstaat Colorado bekannt zu geben. Dieses Programm ist ein bedeutender Schritt bei der Bewertung des Potenzials der Region für die Auffindung natürlicher Wasserstoffressourcen. Dabei werden fortschrittliche hyperspektrale Bildgebung und KI-gestützte Datenanalyse eingesetzt, um vorrangige Ziele für die anschließende Feldexploration zu ermitteln.

"Wir freuen uns, dieses Explorationsprogramm bei Dove Creek in die Wege zu leiten, denn das Projekt hat bedeutendes Potenzial für die Entdeckung von natürlichem Wasserstoff", so Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen. "Der Einsatz der hyperspektralen Bildgebung wird uns wichtige Einblicke in das Gebiet verschaffen und es uns ermöglichen, unsere zukünftigen Explorationsbemühungen effizient auszurichten. Mit diesem Programm unterstreichen wir unser Engagement für den Einsatz von Spitzentechnologie, um Primary Hydrogen als führendes Unternehmen im aufstrebenden Sektor für natürlichen Wasserstoff zu positionieren."

Projekt Dove Creek, Colorado

Das Projekt Dove Creek befindet sich im Südwesten des US-Bundesstaates Colorado unweit der Grenze zu Utah, innerhalb des Paradox-Beckens in unmittelbarer Nähe zum San-Juan-Beckens im Süden und zum Uinta-Piceance-Beckens im Norden. Die Höffigkeit des Projekts gründet auf dem Potenzial für die Erzeugung von natürlichem Wasserstoff durch die Radiolyse von uranreichem Grundgestein. Tiefliegende Verwerfungssysteme in der Region dienen als Leitungen für die Migration von Wasserstoff, der sich in strukturellen oder stratigrafischen Fallen ansammeln kann. Geophysikalische Daten weisen auf ausgeprägte Gravitationsanomalien, die an Verwerfungsstrukturen ausgerichtet sind, sowie auf magnetische Anomalien hin, die mit tiefen Krustenmerkmalen im Zusammenhang stehen. Die Präsenz von Heliumbohrungen im Gebiet spricht ebenfalls für eine aktive unterirdische Gasmigration, was das Wasserstoffpotenzial des Projekts noch erhöht.

Über Primary Hydrogen Corp.

Primary Hydrogen hat es sich zur Aufgabe gemacht, natürliche Wasserstoffressourcen zu explorieren und zu erschließen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary's Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn, die sich über mehr als 740 Acres in den USA und 210 Quadratkilometer in Kanada erstrecken. Primary ist auch Eigentümer des Kupferprojekts Arthur Lake in British Columbia.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemeldung. Häufig, aber nicht immer sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt ab", "strebt an", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder kann durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "dürften" oder "werden". Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf das Potenzial für eine Entdeckung natürlicher Wasserstoffvorkommen auf dem Projekt Dove Creek; die Wirksamkeit der hyperspektralen Bildgebung und der KI-gestützten Datenanalyse bei der Ermittlung von vorrangigen Explorationszielen; die erwarteten Ergebnisse des Phase-1-Explorationsprogramms; und die Fähigkeit des Unternehmens, sich als führendes Unternehmen im Sektor für natürlichen Wasserstoff zu positionieren.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung zum Ausdruck gebracht werden, in Anbetracht der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da das Unternehmen keine Gewähr dafür bieten kann, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Dazu gehören Annahmen bezüglich der geologischen Höffigkeit des Projekts Dove Creek, der Zuverlässigkeit und Genauigkeit der hyperspektralen Bildgebung und der KI-gestützten Datenanalyse sowie der Fähigkeit des Unternehmens, sein Explorationsprogramm erfolgreich durchzuführen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich Risiken in Zusammenhang mit der Genauigkeit der geologischen und geophysikalischen Daten und der Wirksamkeit der Explorationstechniken, inhärenter Risiken im Zusammenhang mit der Bergbauindustrie und der Wasserstoffexplorationsbranche, der Volatilität des Aktienmarktes und Kapitalmarktschwankungen, allgemeiner Markt- und Branchenbedingungen sowie jener Risikofaktoren, die in dem zuletzt eingereichten Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) des Unternehmens erörtert werden, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen, die durch Verweis hierin enthalten sind, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79596Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79596&tr=1



Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19342229-primary-hydrogen-exploration-dove-creek