Zürich - Die Laufschuhfirma On hat im ersten Quartal 2025 deutlich mehr umgesetzt. Mit Blick nach vorne sorgen jedoch die drohenden US-Zölle und ungünstige Wechselkurse für Unsicherheit. Von Januar bis März stieg der Umsatz um 43 Prozent auf 727 Millionen Franken und damit auf ein neues Rekordniveau, wie On am Dienstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen lag das Wachstum bei 40 Prozent. Dabei hätten alle Kanäle, Regionen und Produktkategorien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...