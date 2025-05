© Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz verlagert GLC-Produktion in die USA - als Reaktion auf Trumps Strafzölle.Die Mercedes-Benz Group AG hat laut Bloomberg bestätigt, dass sie die Produktion ihres SUV-Modells GLC in die USA verlagern wird. Hintergrund sind die von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zölle, die Einfuhren verteuern und importierte Fahrzeuge weniger wettbewerbsfähig machen. Wie der Autobauer am späten Montagabend mitteilte, soll die Fertigung des GLC im US-Werk in Alabama Ende 2027 anlaufen. Die Verlagerung war bereits Anfang des Monats angekündigt worden - jedoch ohne Nennung des konkreten Modells. "Wenn man sich anschaut, welche Stückzahlen wir mit diesem Modell erreichen wollen, ist es nur …