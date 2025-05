EQS-News: Multitude AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

13.05.2025

Multitude AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Multitude AG Zug, 13. Mai 2025 - Multitude AG, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet (ISIN: CH1398992755, WKN: A40VJN) ("Multitude" or "Company") gibt die folgenden Beschlüsse seiner Generalversammlung bekannt, die heute stattfand. BESCHLÜSSE DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG Genehmigung des Geschäfts- und Finanzberichts, der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2024, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle Die ordentliche Generalversammlung hat den Geschäfts- und Finanzbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024 genehmigt. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Der total verfügbare Gewinn der Multitude AG im Geschäftsjahr 2024 beträgt EUR 82'369'498. Die ordentliche Generalversammlung hat in Übereinstimmung mit dem Antrag des Verwaltungsrats entschieden, dass davon EUR 2'330'108 in die gesetzlichen Gewinnreserven zugewiesen werden sollen und pro dividendenberechtigter Aktie ein Betrag von EUR 0.44 an ordentlicher Dividende ausgeschüttet werden soll. Die Dividende wird am 19. Mai 2025 den Aktionären ausgezahlt. Der Dividendenstichtag (Record Date) ist der 16. Mai 2025. Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2024 (ESG Report 2024) Die ordentliche Generalversammlung hat den ESG Report 2024 genehmigt. Entlastung des Verwaltungsrats Die ordentliche Generalversammlung hat den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt. Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten Die ordentliche Generalversammlung hat beschlossen Ari Tiukkanen, Jorma Jokela, Lea Liigus und Marion Khüny als Mitglieder des Verwaltungsrats wiederzuwählen, Ari Tiukkanen zum Präsidenten des Verwaltungsrats wiederzuwählen und Mika Ståhlberg als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen, jeweils für eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Wahlen in das People and Culture Committee Die ordentliche Generalversammlung hat beschlossen, Ari Tiukkanen and Jorma Jokela als Mitglieder des People and Culture Committee wiederzuwählen sowie Lea Liigus als Mitglied des People and Culture Committee zu wählen. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Die ordentliche Generalversammlung hat Martin Rechtsanwälte GmbH, vertreten durch Jürg Martin, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Wiederwahl der Revisionsstelle Die ordentliche Generalversammlung hat PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 wiedergewählt. Vergütungen Die ordentliche Generalversammlung hat den Vergütungsbericht 2024 in einer Konsultativabstimmung genehmigt. Zudem hat die ordentliche Generalversammlung: (i) den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von EUR 72'000 für die Dauer seit der Sitzverlegung der Gesellschaft in die Schweiz bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025, (ii) den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung von EUR 200'000 für die Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, (iii) den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung von EUR 4'500'000 für die 10 Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025, sowie (iv) den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen von EUR 4'900'000 für die 10 Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026 genehmigt. Einführung eines Kapitalbandes Die ordentliche Generalversammlung hat beschlossen, zusätzlich zum ordentlichen Kapital ein Kapitalband gemäss Artikel 653s ff. des Schweizerischen Obligationenrechts mit einer Untergrenze von EUR 40'189'326.00 und einer Obergrenze von EUR 46'217'724.90 zu schaffen, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, das Aktienkapital innerhalb dieser Bandbreite (Kapitalband) bis zum 13. Mai 2030 zu erhöhen, und die Statuten der Gesellschaft entsprechend um einen Artikel betreffend das Kapitalband (i.c. Artikel 3a Kapitalband) zu ergänzen. Änderung der Statuten in Bezug auf Darlehen und Kredite an Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Konzernleitung Die ordentliche Generalversammlung hat beschlossen, Artikel 22 der Statuten der Gesellschaft so zu ändern, dass dieser einen Rahmen für die Gewährung von Darlehen oder Krediten an Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Konzernleitung vorgibt, welcher mit der marktüblichen Praxis und den internen Richtlinien übereinstimmt.

Über Multitude AG: Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken übersehen werden. Die Dienstleistungen werden von drei unabhängigen Geschäftseinheiten erbracht, die von einer internen Banking-as-a-Service-Wachstumsplattform bedient werden. Die Geschäftsbereiche von Multitude sind Consumer Banking (Ferratum), KMU Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank). Die Multitude-Gruppe beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in 25 Ländern, bietet Dienstleistungen in 17 Ländern an und hat im Jahr 2024 einen Gesamtumsatz von 264 Millionen Euro erzielt. Multitude wurde 2005 in Finnland gegründet und verlagert derzeit ihren Hauptsitz in die Schweiz. Multitude ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 'MULT' notiert. www.multitude.com



