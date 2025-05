FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies und der ohne Währungseinfluss bestätigte Ausblick seien ermutigende Neuigkeiten. Auf bereinigter Basis bleibe das Abschneiden der Leverkusener aber schwach und die Rechtsrisiken hätten Bestand. Es bleibe auch abzuwarten, wie sich Bayer im derzeit volatilen Konjunkturumfeld schlägt./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 06:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BAY0017