Berlin/Tel Aviv - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist gemeinsam mit seinem israelischen Amtskollegen Isaak Herzog zum Gegenbesuch nach Israel aufgebrochen.In Tel Aviv wurde Steinmeier am Dienstagmittag mit militärischen Ehren empfangen. Am Nachmittag steht unter anderem auch ein Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf dem Programm.Am Montag hatte Herzog Deutschland besucht. Anlass für den Doppelbesuch ist der 60. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern. "Für uns Deutsche war das ein Geschenk, das wir nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs und des Zivilisationsbruchs der Shoah nicht erwarten durften", sagte Steinmeier. Weiter dankte er Herzog für "einen sehr offenen Austausch in schwieriger Zeit, auch über die Frage, wie wir Wege aus der Krise herausfinden".Herzog war auch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfangen worden. Dabei mahnte Merz zur Zwei-Staaten-Lösung als beste Chance für Frieden und Sicherheit für Israel und seine Nachbarn. Zudem brachte er seine Hoffnung auf erfolgreiche Verhandlungen über einen Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln und die humanitäre Versorgung Gazas zum Ausdruck.