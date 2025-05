kundenservice@finanzen100.de

Die Aktie des Medienkonzerns legte gestern über 20 % zu, nachdem sich zwei Großaktionäre nun einen Übernahmekampf liefern. MFE, bereits größter Einzelaktionär mit 30,14?%, hatte zuvor ein Übernahmeangebot unterbreitet, erwartet jedoch nicht, die Mehrheit an ProSiebenSat.1 zu erlangen. Nun aber hat sich auch die tschechische Investmentgruppe PFF in den Übernahmekampf eingeschaltet. PPF kündigte gestern an, ihre Beteiligung an ProSiebenSat.1 von derzeit 14,94?% auf bis zu 29,99?% zu erhöhen. Das Angebot liegt bei 7?€ je Aktie, was einem Aufschlag von 17?% auf den letzten Schlusskurs entspricht und deutlich über dem Angebot von MFE liegt, das bei 4,48?€ je Aktie plus 0,4 MFE-Aktien bewertet wird. PPF betont aber, dass sie die 30?%-Schwelle nicht überschreiten will, um keine Pflichtübernahme auszulösen. Will MFE weiterhin im Rennen bleiben, muss man sich nun etwas einfallen lassen. Genau darauf spekuliert der Markt.