Jedes Batteriemodul der neuen Serie hat eine Speicherkapazität von 6,25 Kilowattstunden und lässt sich skalieren. Da die Batteriemodule in Wittenberg gefertigt werden, erhalten sie den "Made in Europe"-Bonus, den Österreich mit dem nächsten Fördercall im Juni einführt. Tesvolt hat auf der The smarter E Europe in München seine neue Speicherlösung "TESVOLT TAYTAN" vorgestellt. Es handelt sich um einen Batteriespeicher, bei dem drei bis zehn Module gestapelt werden können, um die gewünschte Speicherkapazität zu erreichen. Jedes Batteriemodul hat dabei eine Kapazität von 6,25 Kilowattstunden. Das ...

