Tesla will Ende Juni in Austin (Texas) mit seinem Robotaxi-Dienst durchstarten. Doch die zuständige US-Behörde gibt sich skeptisch, da wichtige Fragen zur Sicherheit offenbleiben. Für Tesla steht viel auf dem Spiel, denn mit dem Robotaxi rechtfertigt CEO Elon Musk die hohe Bewertung des E-Autobauers.Ab Ende Juni sollen in Austin zunächst sollen zehn bis zwanzig Fahrzeuge ohne Fahrer für Teslas Robotaxidienst unterwegs sein. Doch die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA sieht bis dahin noch erheblichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...