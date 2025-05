München (ots) -13. Mai 2025.Viel Liebe auf Joyn! Der Superstreamer feiert ab 18. Juni 2025 immer mittwochs die "Hochzeit auf den zweiten Blick": Zwölf Singles werden vom bekannten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertenteam um Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst zu Paaren gematcht und lernen sich in der traumhaften Kulisse Griechenlands kennen und lieben. Gibt es gleich beim ersten Treffen ein "Ja"? Als Verlobte starten die Paare dann das Experiment Liebe und leben gemeinsam im Couple House auf Kreta. Im Finale stellt sich schließlich die alles entscheidende Frage: Ist aus Wissenschaft tatsächlich Liebe geworden und sagen die Paare in einer feierlichen Hochzeitszeremonie erneut "Ja" zueinander?Thomas Münzner, Programmchef von Joyn: "'Hochzeit auf den ersten Blick' gehört zu den Top-Performern auf Joyn. Mit dem Spin-Off untermauern wir unsere Strategie, das Universum großer Marken weiter auszubauen. 'Hochzeit auf den zweiten Blick' wird vertraut und dennoch frisch: In einer traumhaften Kulisse wagen wieder Paare den Sprung ins - in diesem Fall nicht ganz so - kalte Wasser für die große Liebe."Zum Hintergrund: Seit mehr als zehn Jahren ist das Sozial-Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick" eine Bank im SAT.1-Programm und erreicht in der Senderzielgruppe (14-59) Spitzenquoten von bis zu 12,9 Prozent Marktanteil. Auch auf Joyn gehören die mittlerweile elf Staffeln zu den Top-Formaten. Über alle Plattformen hinweg erreichte HadeB-Content im Ausstrahlungszeitraum von Staffel 11 Ende 2024 mehr als 61 Millionen Videoviews.Produziert wird "Hochzeit auf den zweiten Blick" von der Redseven Entertainment."Hochzeit auf den zweiten Blick" 14 Folgen ab Mittwoch, 18. Juni 2025, in Doppelfolgen auf JoynPressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneJoynEin Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6033008