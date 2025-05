FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SGL Carbon auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen. Im ersten Quartal sei neben dem Umsatz auch das operative Ergebnis (Ebitda-Pre) zurückgegangen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund dafür sei hauptsächlich das margenstarke Geschäft mit Halbleiter- und LED-Kunden. Dieses habe auch erhebliche Auswirkungen auf die Profitabilität gehabt./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007235301