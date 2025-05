FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar von 12 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die wichtigsten Kennziffern des Fotovoltaik-Unternehmens zeigten allesamt einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung und die Marktsituation blieben schwierig. Erste sichtbare Umstrukturierungserfolge erwartet Reigber zudem nicht vor der zweiten Jahreshälfte./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 09:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0DJ6J9