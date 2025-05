Der mexikanische Peso legt zu, da die Märkte in den Risk-On-Modus übergehen, bevor wichtige makroökonomische Faktoren den USD/MXN beeinflussen.Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) am Dienstag wird voraussichtlich eine stabile Inflation bestätigen, was den Zeitplan für Zinssenkungen der Fed beeinflussen könnte.USD/MXN bleibt über dem Widerstand der Trendlinie, ...

