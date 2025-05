EUR/USD gewinnt auf fast 1,1125, während der US-Dollar nach schwachen US-Inflationsdaten für April zurückgeht.Fed Goolsbee warnt weiterhin vor einer US-Wirtschaftsverlangsamung und hoher Inflation.Ein Mangel an Fortschritt in den Handelsgesprächen zwischen den USA und der EU hält den Euro unter Druck.EUR/USD bewegt sich am Dienstag in der nordamerikanischen ...

