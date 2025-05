FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 30 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern sei besser als erwartet in das Jahr gestartet, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das lasse Hoffnung aufkommen./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 14:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BAY0017