NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1150 US-Dollar belassen. Die Aktie des Streaminganbieters habe sich seit dem Zolltief um 30 Prozent erholt und damit in etwa doppelt so stark wie der marktbreite S&P 500, schrieb Douglas Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne sich zwar ändern, wenn Werte aufholen, die stärker von Zollangst betroffen gewesen seien. Er bleibe aber optimistisch für das werbefinanzierte Abonnement-Modell./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 12:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 12:16 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US64110L1061