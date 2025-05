DJ INDEXÄNDERUNG/Coinbase ersetzen im S&P-500 Discover Financial

DOW JONES--Die Aktien der Kryptobörse Coinbase Global steigen in den S&P-500 auf. Sie ersetzen dort die Aktien von Discover Financial Services; das Unternehmen wird von Capital One Financial übernommen.

Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am 19. Mai wirksam, wie Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices mitteilte.

++++ USA +++++ S&P-500 - Aufnahme Coinbase Global - Entnahme Discover Financial Services

