EUR/USD handelt nahe der Zone von 1,1200 nach starken Gewinnen in der Sitzung am Dienstag.Gemischte Momentum-Signale, aber der breitere Trend bleibt positiv mit langfristiger Unterstützung.Wichtige Unterstützungsniveaus halten darunter, während der Widerstand nahe den jüngsten Höchstständen ausgerichtet ist.Das Paar EUR/USD stieg am Dienstag und handelte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...