Zürich - Der Kurs des Euro hat am Nachmittag zum Dollar wie zum Franken merklich zugelegt. Aktuell wird die bei Gemeinschaftswährung bei 0,9384 Franken gehandelt nach 0,9343 Franken am Mittag. Zur US-Währung hat sich der Euro bis am späten Nachmittag auf 1,1138 US-Dollar verteuert, nachdem er gegen Mittag noch zu 1,1110 Dollar gehandelt wurde. Derweil notiert der Dollar zur Schweizer Währung mit 0,8425 Franken etwas fester als gegen Mittag (0,8409). ...

