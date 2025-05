Original-Research: STEICO SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu STEICO SE



Unternehmen: STEICO SE

ISIN: DE000A0LR936



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.05.2025

Kursziel: 30,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



FY 2024: Operative Profitabilität und Free Cashflow deutlich verbessert

STEICO hat jüngst den Geschäftsbericht 2024 vorgelegt und damit die früh im Januar veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt.



Kerngeschäft mit überproportionalem Wachstum: Der Konzern-Umsatz entsprach mit 376,3 Mio. EUR (+3,0% yoy) dem vorab gemeldeten Wert. Dabei legte das Geschäft mit Holzfaser-Dämmplatten überproportional um 5,7% yoy auf 252,6 Mio. EUR zu und trug rund 67,1% zum Gesamtumsatz bei. Der von schwachen Neubauzahlen und durch die Verbilligung von klassischem Konstruktionsholz beeinträchtigte Bereich Stegträger erfuhr hingegen einen Umsatzrückgang von 2,6% yoy auf 48,9 Mio. EUR. Im drittgrößten Produktsegment Furnierschichtholz stiegen die Erlöse mit +3,1% yoy auf 42,6 Mio. EUR im Einklang mit der Topline des Unternehmens. Das jeweils zweistellige Volumenwachstum in den drei dargestellten Bereichen (Dämmstoffe: +10% yoy; Stegträger: +12% yoy; Furnierschichtholz: +10% yoy) verdeutlicht u.E., dass STEICO aufgrund des angespannten Wettbewerbsumfelds in gewissem Umfang Preisnachlässe gewähren musste. Allerdings wurden laut Unternehmen im Hinblick auf weiteres Wachstum im Geschäftsjahr 2025 in den nachfrageschwächeren Wintermonaten auch Lagerbestände aufgebaut. Aufgrund dessen erhöhte sich die Gesamtleistung des Konzerns um 6,6% yoy auf 380,2 Mio. EUR.



Operative Profitabilität deutlich verbessert: Auch das EBIT i.H.v. 36,0 Mio. EUR wich nicht nennenswert vom vorläufigen Wert ab. Dabei konnte der rein operative, d.h. um Effekte aus Währungssicherungsgeschäften und dem Verkauf von CO2-Zertifikaten bereinigte Ergebnisanteil signifikant auf 19,5 Mio. EUR (Vj.: 2,2 Mio. EUR) gesteigert werden. Die operative EBIT-Marge (bezogen auf den Umsatz) belief sich damit auf 5,2% (Vj.: 0,6%). Angesichts eines besser als erwarteten Finanzergebnisses und einer geringeren Steuerlast fiel der Jahresüberschuss mit 19,3 Mio. EUR (EPS: 1,37 EUR) höher aus als von uns erwartet (MONe: 17,4 Mio. EUR). Gleiches gilt für den Free Cashflow i.H.v. 29,4 Mio. EUR (Vj.: -33,7 Mio. EUR; MONe: 27,1 Mio. EUR), der durch das nach Fertigstellung der Produktionsanlagen am neuen Werk in Gromadka (Polen) gesunkene CAPEX-Volumen erwartungsgemäß deutlich ins Plus drehte. Vor diesem Hintergrund stellt der Dividendenvorschlag von 0,20 EUR je Aktie (MONe: 0,45 EUR) eine gewisse Enttäuschung dar. Die HV findet am 20. Juni statt.

Operative Prognosen unverändert: Für 2025 rechnet das STEICO-Direktorium mit einem Umsatzwachstum von 3% yoy auf rund 388 Mio. EUR und einem EBIT von 27 bis 35 Mio. EUR. Nachdem zwischenzeitlich bereits über ein gelungenes erstes Quartal berichtet worden war (Umsatz: +6,2% yoy auf 101,8 Mio. EUR; operatives EBIT: +61,5% yoy auf 4,2 Mio. EUR; vgl. Comment vom 23.04.2025) gehen wir trotz der im laufenden Jahr vermutlich noch stotternden Wohnbaukonjunktur von einer anhaltenden Outperformance des Holzbaus aus und halten an unseren operativen Prognosen für 2025 ff. fest. So waren laut dem Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V. die Baugenehmigungszahlen für Einfamilienhäuser in 2024 zwar um 20% yoy rückläufig, doch erreichte der HolzFertigbauanteil bei Ein- und Zweifamilienhäusern ein Allzeithoch von 26,1% (Vj.: 24,5%).



Fazit: STEICO hat die operative Talsohle u.E. weitgehend durchschritten und sollte von einer Belebung der Baukonjunktur spürbar profitieren. Wir bekräftigen das Rating 'Kaufen' und unser Kursziel von 30,00 EUR.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

