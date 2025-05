(neu: Kursentwicklung aktualisiert und Analystenkommentar)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Besser als befürchtete Geschäftsergebnisse von Bayer zum Jahresauftakt haben am Dienstag bei den Anlegern für Erleichterung gesorgt. Die Papiere der Leverkusener gewannen an der Spitze des Dax 2,8 Prozent. Allerdings waren sie im frühen Handel in der Spitze um 12 Prozent nach oben geschnellt. Von dem damit erreichten Hoch seit Oktober vergangenen Jahres bröckelte der Kurs im Tagesverlauf immer mehr ab.

"Das erste Quartal hat die Erwartungen übertroffen", schrieb Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank am Morgen. Zu verdanken sei dies vornehmlich dem Pharmageschäft. Insgesamt sei es beruhigend, zumal auch im aktuell wegen des Zollthemas unsicheren Umfeld die Jahresziele auf konstanter Währungsbasis bestätigt worden seien. Friedrichs wies jedoch gleichzeitig auf den anhaltenden Ergebnisrückgang und die weiter präsenten Risiken durch Rechtsstreits hin.

Peter Spengler von der DZ Bank rechnet mit anziehenden Markterwartungen nach einem guten Jahresstart von Bayer, zu dem wohl auch das Effizienzprogramm beigetragen habe. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) übertreffe die Konsensschätzung um 9 Prozent. Im Segment Pharma hätten neue Medikamente den Umsatzrückgang von Xarelto nach Patentablauf des Gerinnungshemmers deutlich überkompensiert.

Insgesamt kämpft Bayer noch immer mit dem Problem der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, die man sich 2018 im Zuge der Übernahme von Monsanto mit eingehandelt hat. Vor der Übernahme hatten Bayer-Aktien noch 100 Euro gekostet, 2015 in der Spitze sogar gut 146 Euro./ag/mis/jha/bek/he