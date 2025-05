Der mexikanische Peso steigt, da die schwache US-Inflation die Risikobereitschaft stärkt.Die Märkte warten auf die Fed-Reden am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der Banxico am Donnerstag.USD/MXN rutscht nach dem US-CPI-Fehlbetrag ab. Der mexikanische Peso (MXN) handelt am Dienstag höher gegenüber dem US-Dollar (USD), unterstützt durch eine Erholung ...

