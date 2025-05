(Wiederholung: In der Überschrift wurde ein fehlender Buchstabe in "Aktien" ergänzt.)

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag auf der Stelle getreten. Der österreichische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem knappen Minus von 0,01 Prozent und 4.397,75 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte leicht um 0,04 Prozent auf 2.211,77 Zähler zu. Auch an anderen Börsen in Europa gab es am Dienstag nur wenig Bewegung. Nach den jüngsten Kursanstiegen in Reaktion auf den Handelspakt von China und den USA dürften viele Anleger nun erst einmal abwarten, hieß es.

Etwas gestützt wurden die Börsen am Nachmittag von überraschend glimpflich ausgefallenen Inflationsdaten aus den USA. Die US-Inflation ist im April überraschend abgeflaut. Die Teuerungsrate sank zum Vorjahr auf 2,3 Prozent, nach 2,4 Prozent im März. Volkswirte wurden von dem Rückgang überrascht.

Kursrelevante Unternehmensnachrichten aus Österreich gab es am Dienstag nicht. Entsprechend hielten sich auch die meisten Kursbewegungen in engen Bandbreiten. An der Spitze im ATX lagen AT&S und Post AG mit Gewinnen von jeweils rund 2 Prozent. Tagesverlierer im ATX waren DO&CO mit einem Minus von 2,1 Prozent.

Unterschiedlich entwickelten sich die Aktien der Bankschwergewichte. Titel der Raiffeisen Bank International legten 1,8 Prozent zu. Aktien der Erste Group verloren hingegen bei höherem Volumen 1,3 Prozent.

Abseits des ATX stiegen Aktien der Pierer Mobility um kräftige 15,1 Prozent an. Gut gesucht waren Aktien des Feuerwehrausrüsters Rosenbauer und legten um 4,2 Prozent zu./mik/spo/APA/men

AT0000969985, AT0000818802, AT0000652011, AT0000606306, AT0000922554, AT0000999982, AT0000KTMI02