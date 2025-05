Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Donnerstag um 10 Uhr an der Beerdigung von Margot Friedländer auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee teilnehmen. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Dienstagabend mit.Die Zeitzeugin und Überlebende des Holocaust Friedländer war am Freitag im Alter von 103 Jahren verstorben. Der Bundeskanzler hatte sie als eine der stärksten Stimmen unserer Zeit gewürdigt. "Sie hat uns ihre Geschichte anvertraut. Es ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht, sie weiterzutragen", so Friedrich Merz am Freitag.