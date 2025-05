DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Geplante Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital 2024 unter Ausschluss des Bezugsrechts - Umfassende Wandlung von Wandelanleihen vereinbart

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

medondo holding ag: Geplante Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital 2024 unter Ausschluss des Bezugsrechts

Umfassende Wandlung von Wandelanleihen vereinbart

München (pta000/13.05.2025/18:40 UTC+2)

medondo holding AG: Geplante Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 2024 unter Ausschluss des Bezugsrechts - Umfassende Wandlung von Wandelanleihen vereinbart

Die medondo holding AG gibt bekannt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beabsichtigt, eine Barkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2024 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen. Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung wird derzeit noch geprüft, die Kapitalerhöhung wurde noch nicht beschlossen. Um die Verbesserung der finanziellen Situation der Gesellschaft zu unterstützen, haben Gläubiger der ausstehenden Wandelanleihen 2023/2026 (ISIN: DE000A30V7V9) und 2023/2025 (ISIN: DE000A351SL6) von ihrem Wandlungsrecht im Umfang von insgesamt EUR 2.701000 Gebrauch gemacht. Dies führt zu einem signifikanten Schuldenabbau der Gesellschaft. Im Einzelnen werden von der Wandelanleihe 2023/2026 (ISIN: DE000A30V7V9) von insgesamt 855 ausstehenden Schuldverschreibungen 784 Schuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von EUR 1.000,00, insgesamt also EUR 784.000, in 522.660 neue Aktien der Gesellschaft gewandelt. Aus der Wandelanleihe 2023/2025 (ISIN: DE000A351SL6) werden von insgesamt 2.337 ausstehenden Schuldverschreibungen 1.917 Schuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von EUR 1.000, insgesamt also EUR 1.917.000, in 1.666.944 neue Aktien der Gesellschaft gewandelt.

Aussender: medondo holding ag Tattenbachstraße 6 80538 München Deutschland Ansprechpartner: Jürgen Rotter Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate

