Riad - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die US-Sanktionen gegen Syrien aufzuheben. Damit wolle er dem Land nach dem langen Krieg "eine Chance zur Großartigkeit" geben, sagte er am Dienstagabend in Riad am Rande eines Investorenkongresses.Nach Beratungen mit dem saudischen Kronzprinzen Mohammed bin Salman, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und anderen Stimmen habe er sich zu diesem Schritt entschlossen, erklärte der Republikaner.Die Sanktionen seien brutal und einschnürend gewesen und hätten einem Zweck gedient, doch nun sei es Zeit, Syrien "eine Gelegenheit zu geben, zu glänzen".