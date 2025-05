Die Einigung bestätigt die Rechte von Tigo an seinem geistigen Eigentum, beendet den Rechtsstreit mit SMA und stärkt die Innovationskraft auf dem Markt.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiesoftwarelösungen, gab heute bekannt, dass es eine mehrjährige Einigung mit SMA (SMA Solar Technology AG und SMA Solar Technology America LLC) über den Rechtsstreit bezüglich der Verletzung von geistigem Eigentum von Tigo durch SMA erzielt hat. Die Einigung beendet die von Tigo am 11. Juli 2022 eingereichte Klage wegen Verletzung bestimmter Patente durch SMA (Aktenzeichen 1:22-cv-00915 (D. Del.)). Die Bedingungen der Einigung werden nicht bekannt gegeben.

Gemäß National Electric Code 690.12, "Rapid Shutdown of PV Systems on Buildings" (Schnelle Abschaltung von PV-Anlagen auf Gebäuden), müssen PV-Anlagen, "die auf oder in Gebäuden installiert sind, eine Schnellabschaltfunktion enthalten, um die Stromschlaggefahr für Rettungskräfte zu verringern". Die Schnellabschaltungstechnologie von Tigo entspricht UL 1741, der Sicherheitsnorm für Wechselrichter, Konverter, Steuerungen und Verbindungsgeräte für den Einsatz mit dezentralen Energiequellen, sowie den Schnellabschaltanforderungen des US-amerikanischen National Electric Code (NEC). Tigo ist ein führender Anbieter von Schnellabschaltungstechnologie und MLPE mit mehr als 150 erteilten oder angemeldeten Patenten. Das Unternehmen lizenziert seine Patente aktiv an andere Anbieter von Solaranlagen und hat sich wiederholt in Patentstreitigkeiten durchgesetzt.

"Die Fähigkeit von Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investieren, ihr geistiges Eigentum zu schützen und zu verteidigen, ist von zentraler Bedeutung für den Innovationsgeist, der Unternehmen wettbewerbsfähig macht", sagte Zvi Alon, CEO von Tigo Energy. "Diese Einigung ist ein willkommener Schritt, der die Gültigkeit des geistigen Eigentums von Tigo untermauert, das unsere Weltklasse-Technologie ausmacht."

Seit 2007 haben Solarinstallateure Millionen von Tigo MLPE-Geräten in mehr als hundert Ländern auf allen sieben Kontinenten installiert, von denen Tigo Energy Intelligence täglich durchschnittlich 2,3 GWh Solarstromproduktion überwacht. Tigo MLPE-Produkte bieten Optimierung, Überwachung und schnelle Abschaltung, um kritische Solarenergieinfrastrukturen zu schützen und Zuverlässigkeit und einen konstanten ROI zu gewährleisten.

Die Produkte, Patente und einige der Lizenznehmer von Tigo im Zusammenhang mit der Schnellabschaltungstechnologie können auf der Webseite "Tigo Virtual Patent Marking for Rapid Shutdown Devices" eingesehen werden. Weitere Informationen zum Portfolio der Tigo Flex MLPE-Lösungen finden Sie auf der Website.

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit erhöhen, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solarstromanlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE- (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten eine vorschriftsmäßige Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar-Plus-Speicher-Systeme für Privathaushalte.

