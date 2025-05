Berlin - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) rechnet nicht damit, dass Russlands Präsident Wladimir Putin im Ukraine-Krieg wirklich verhandeln will. Putin bombardiere weiter und wolle weitere Geländegewinne erzielen, sagte Pistorius dem ZDF-"Heute-Journal".Positiv sieht der SPD-Politiker die Rolle Deutschlands bei internationalen Friedensmissionen. Deutschland sei viertgrößter Geldgeber, so der Verteidigungsminister.Einen Kommentar zu möglichen Taurus-Lieferungen gab Pistorius nicht ab, bekräftigte aber, dass es in der Koalition keinen "Zoff" gebe. Das Arbeitsklima in der neuen Koalition halte er für "sehr gut", insbesondere, weil man aus einem harten Wahlkampf komme, so Pistorius.