NEW YORK (dpa-AFX) - Ein mögliches Geschäft mit den Vereinigten Arabischen Emiraten hat am Dienstag die Erholung der Nvidia -Papiere seit dem Zolltief von Anfang April beschleunigt. Der Kurs des KI-Chipgiganten erreichte den höchsten Stand seit Ende Februar und zog zuletzt um fast 6 Prozent auf gut 130 Dollar an.

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg denkt die US-Regierung von Donald Trump darüber nach, dem arabischen Land die Erlaubnis zur Einfuhr von mehr als einer Million Hochleistungschips von Nvidia zu erteilen - eine Anzahl, die die von der Vorgänger-Regierung unter Joe Biden auferlegten Begrenzungen durch die Regulierung für KI-Chips weit überschreiten würde./ajx/he