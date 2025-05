ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Pence belassen. Die Konsensschätzungen dürften sinken, schrieb Polo Tang am Dienstag anlässlich der am 20. Mai erwarteten Zahlen des Telekomkonzerns für das vierte Geschäftsquartal. Sie seien für Vodafone als allein stehendes Unternehmen zu hoch. Die Fusion mit Three UK verwässere wohl den freien Barmittelfluss./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 13:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BH4HKS39