In der Region Zagora waren Anfang Mai an einem einzigen Tag 5.000 Tonnen Wassermelonen unverkäuflich geworden, berichtet FruitVeB.hu. Bildquelle: Pixabay Die Wassermelonensaison in der marokkanischen Region Zagora hatte kaum begonnen, als am 1. Mai ein schwerer Hagelsturm die Region traf, der die diesjährige Ernte erheblich beeinträchtigen wird. In der Region El Faija,...

