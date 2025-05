Beim 30. Jubiläum des Deutschen Frucht Preises in Baden-Baden wurde EDEKA Ueltzhöfer in der Mauerstraße in Heilbronn für herausragende Leistungen im Frischesegment gewürdigt. Der Markt holte sich den nationalen Spitzenplatz in der Kategorie "Verbrauchermarkt" und führt damit die beste Obst- und Gemüseabteilung Deutschlands. EDEKA-Kaufmann...

