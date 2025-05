DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

COMMERZBANK/UNICREDIT - Unicredit-Chef Andrea Orcel verschärft kurz vor der Hauptversammlung der Commerzbank am Donnerstag den Ton im Übernahmekampf. In einem Statement von Orcel gegenüber dem Handelsblatt übt der Manager scharfe Kritik an den Quartalszahlen der Commerzbank - und damit auch an der Arbeit von Vorstandschefin Bettina Orlopp. Orcel äußerte sich auch zu seinem weiteren Vorgehen bei Deutschlands zweitgrößter Privatbank. (Handelsblatt)

RENK - Der neue Vorstandschef des bayerischen Panzergetriebe-Herstellers Renk sieht sein Unternehmen bereit für weitere Aufträge der Bundeswehr. "An uns liegt es nicht. Wir sind lieferfähig", sagte Alexander Sagel der Augsburger Allgemeinen. "Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet." Sagel rechnet mit einem massiven Wachstum des börsennotierten Getriebespezialisten. Bis 2028 will Renk seinen Jahresumsatz von 1,14 Milliarden auf 2 Milliarden Euro steigern. Der Vorstandsvorsitzende sieht sogar noch mehr Potenzial. "Renk wird bei einem Umsatz von 2 Milliarden Euro nicht stoppen", sagte er der Zeitung. (Augsburger Allgemeine)

RENK/KNDS/TRITON - Der deutsch-französische Panzerhersteller KNDS hat den Finanzinvestor Triton auf die Herausgabe eines Aktienpakets an dem Augsburger Panzergetriebehersteller Renk verklagt. Die Klage vor dem Landgericht Frankfurt bestätigte ein KNDS-Sprecher auf Anfrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Zuvor hatte das Gericht eine von KNDS eingereichte einstweilige Verfügung abgelehnt, die Triton die anderweitige Verwertung der Renk-Aktien untersagen sollte. Triton und Renk wollten sich zu dem Streit nicht äußern. (FAZ)

May 14, 2025

