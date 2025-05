Der japanische Yen stärkt sich gegenüber dem USD zum zweiten Mal in Folge am Mittwoch.Die Aussichten auf eine weitere Normalisierung der Geldpolitik durch die BoJ stützen weiterhin den JPY.Weichere US-CPI-Daten erhöhen die Wetten auf zwei Zinssenkungen der Fed im Jahr 2025, was den USD und USD/JPY belastet. Der japanische Yen (JPY) baut seinen stabilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...