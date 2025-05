EUR/USD handelt im positiven Bereich nahe 1,1195 während der asiatischen Sitzung am Mittwoch.Die US-CPI-Inflation lag im April leicht unter den Schätzungen. Händler reduzieren Wetten auf Zinssenkungen der EZB nach den US-China-Gesprächen. Das Paar EUR/USD gewinnt während der asiatischen Handelsstunden am Mittwoch an Boden und notiert bei etwa 1,1195. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...