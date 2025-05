Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Generalversammlung

Private Equity Holding AG: Jahresergebnis und Anträge an die Generalversammlung der Private Equity Holding AG



14.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEWS RELEASE Zürich, 14. Mai, 2025 Jahresergebnis und Anträge an die Generalversammlung der Private Equity Holding AG Die Private Equity Holding AG (PEH) hat den Geschäftsbericht für das Finanzjahr 2024/2025 auf ihrer Website aufgeschaltet. Der geprüfte Net Asset Value (NAV) pro Aktie per 31. März 2025 beträgt EUR 163.28 (CHF 156.03); PEH verzeichnet für das Geschäftsjahr einen Gewinn von EUR 9.7 Mio. Der Geschäftsbericht kann unter https://www.peh.ch/de/reports-de/geschaftsbericht/ abgerufen werden. An der kommenden Generalversammlung am 24. Juni 2025 kandidieren Fidelis Götz, Martin Eberhard und Dr. Petra Salesny für eine weitere Amtszeit. Dr. Hans Baumgartner hat nach 19-jähriger Tätigkeit im Verwaltungsrat entschieden, sich nicht erneut zur Wahl zu stellen. Im Sinne der Kontinuität beabsichtigt der Verwaltungsrat, Fidelis Götz als neuen Präsidenten zu nominieren. Des Weiteren wird der Verwaltungsrat zukünftig aus drei Mitgliedern bestehen; mit der Verkleinerung des Verwaltungsrates soll auch auf die Ernennung eines Delegierten des Verwaltungsrats verzichtet werden. Darüber hinaus gibt die Private Equity Holding AG bekannt, dass der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Ausschüttung von CHF 1 pro Aktie vorschlägt. Die Ausschüttung wird bei Annahme wie in den Vorjahren zur Hälfte aus Reserven aus Kapitaleinlagen und zur Hälfte als ordentliche Dividende aus den freiwilligen Gewinnreserven ausgezahlt. Die konservative Dividendenempfehlung reflektiert die gegenwärtige Marktsituation, welche von geringer Liquidität geprägt ist. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft wird am 30. Mai 2025 veröffentlicht. Registrierte Aktionäre erhalten die Einladung in den darauffolgenden Tagen per Post. Die Generalversammlung wird in Zürich abgehalten. *** Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Kerstin von Stechow, Investor Relations, kerstin.stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80 oder http://www.peh.ch

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: Proposals to the AGM_Press_Release

Ende der Adhoc-Mitteilung