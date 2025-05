Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Private Equity Holding AG: Generalversammlung vom 24. Juni 2025 in Zürich



30.05.2025 / 07:00 CET/CEST





NEWS RELEASE Zürich, 30. Mai, 2025 Generalversammlung vom 24. Juni 2025 in Zürich Private Equity Holding AG (PEH) hat die Einladung für die ordentliche Generalversammlung vom 24. Juni 2025 in Zürich auf ihrer Website aufgeschaltet. Die registrierten Aktionäre erhalten die Einladung in den nächsten Tagen auf dem Postweg. Der Verwaltungsrat der PEH schlägt der Generalversammlung unter Traktandum 4 eine Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie vor. Die Ausschüttung wird bei Annahme wie in den Vorjahren zur Hälfte als ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn und zur Hälfte als Rückzahlung der Kapitaleinlagereserve ausgezahlt. Vorbehaltlich des entsprechenden Beschlusses der Generalversammlung am 24. Juni 2025 erfolgt die Ausschüttung am 1. Juli 2025. Ab dem 27. Juni 2025 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt. An der kommenden Generalversammlung kandidieren Fidelis Götz, Martin Eberhard und Dr. Petra Salesny für eine weitere Amtszeit. Dr. Hans Baumgartner hat nach 19-jähriger Tätigkeit im Verwaltungsrat entschieden, sich nicht erneut zur Wahl zu stellen. Im Sinne der Kontinuität nominiert der Verwaltungsrat Fidelis Götz zur Wahl als neuen Präsidenten. Des Weiteren wird der Verwaltungsrat zukünftig aus drei Mitgliedern bestehen; mit der Verkleinerung des Verwaltungsrates soll auch auf die Ernennung eines Delegierten des Verwaltungsrats verzichtet werden. Die Einladung mitsamt den detaillierten Anträgen des Verwaltungsrates kann hier abgerufen werden: https://www.peh.ch/de/investor-relations-de/generalversammlung/ . *** Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Kerstin von Stechow, Investor Relations, kerstin.stechow@peh.ch, Telefon +41-44-515 70 80 oder http://www.peh.ch

Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: AGM_Press_Release_deut 300525





Ende der Medienmitteilungen