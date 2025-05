BERGISCH-GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding muss zum Jahresstart einen Dämpfer hinnehmen. "Die disruptive US-amerikanische Zollpolitik und die internationalen Handelskonflikte haben die allgemeine Unsicherheit am Markt deutlich erhöht", sagte Konzernchef Johannes Schmidt am Mittwoch laut Mitteilung in Bergisch-Gladbach. So bekam Indus etwa die Folgen der allgemeinen Investitionszurückhaltung zu spüren. Zudem senkten mehrere Beteiligungen von Indus ihre Erwartungen infolge der US-amerikanischen Zollpolitik.

Im ersten Quartal sank der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum zwar nur leicht auf gut 402 Millionen Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) aber ging um mehr als ein Fünftel auf rund 25 Millionen Euro zurück. Mit Verweis auf die Verwerfungen infolge der US-Handelspolitik hatte der SDax-Konzern bereits vor einer Woche seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Im Jahresverlauf geht Indus von einer Verbesserung der Nachfrage aus./lew/zb