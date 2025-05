NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 52 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das erste Quartal verdeutliche die schwierige Lage, in der sich der Flughafenbetreiber befindet, da steigende Betriebskosten und eine schleppende Nachfrage die Renditechancen schmälerten, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht mehrere Belastungsfaktoren, die das Passagieraufkommen senken könnten, aber nur wenige positive Kurstreiber./rob/edh/zb

