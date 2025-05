Sie sind weder NATO-, noch EU-Mitglied. Gerade deshalb brauchen die militärisch neutralen Eidgenossen eine schlagkräftige Armee. In Zeiten eines möglichen innereuropäischen Krieges soll nun auch im Alpenstaat aufgerüstet werden. Schweizer Offiziere fordern, dass 12,8 Milliarden Franken in neue Panzer investiert werden. Rheinmetall dürfte profitieren.Die NATO und die Schweiz arbeiten in mehreren wichtigen Bereichen aktiv zusammen. Dazu gehören die Verbesserung der Sicherheit für die Bevölkerung, ...

