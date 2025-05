HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei hinsichtlich des Umsatzes solide gewesen, schrieb Yasmin Steilen in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Etwas höher als gedacht sei aber der Vorsteuerverlust gewesen. Die Analystin schränkte aber die Bedeutung ein, denn das Auftaktquartal sei das saisonal schwächste für den Autovermieter. Außerdem habe das Osterwochenende in diesem Jahr vollständig im zweiten Quartal gelegen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 16:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007231326