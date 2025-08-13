Die Sixt SE (Prime Standard, Nebenwert) liefert im zweiten Quartal 2025 glänzende Zahlen: Umsatz, Gewinn und Premiumanteil auf Rekordniveau. Besonders beeindruckend - trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten steigerte der Autovermieter sein EBT um satte 70,8 % auf 107,3 Mio. Euro. Der Umsatz legte auf 1,08 Mrd. Euro zu, ein Plus von 7,4 % und der höchste Wert, den SIXT jemals in einem zweiten Quartal erzielt hat. Im ersten Halbjahr liegt das Gewinnwachstum sogar bei über 150 % - ein Zeichen für starke operative Hebel und konsequente Kostendisziplin. Premiumstrategie zahlt sich aus Mit einer moderat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
