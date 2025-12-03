HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter wachse in einem schwierigen Umfeld, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Allerdings drückten steigende Kosten auf die Margen, und für die beiden kommenden Jahre dürften die aktuellen Markterwartungen wohl zu hoch sein. Für die Aktie sprächen aber die attraktiven Dividendenrenditen, die starke Konzernbilanz, und dass Sixt in Schlüsselmärkten seine Position weiter stärke./rob/tav/ag



ISIN: DE0007231326





