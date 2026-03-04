Rekordumsätze, steigende Margen und Expansion in den USA. Warum spiegelt sich das nicht im Kurs von Sixt wider?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|64,25
|64,45
|15:37
|64,15
|64,35
|15:37
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:20
|dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.03.2026 - 15.15 Uhr
| ROUNDUP: Adidas strebt bis 2028 deutliches Gewinnplus an - Markt enttäuscht HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas sieht sich ungeachtet der konjunkturellen und geopolitischen Turbulenzen...
|14:42
|Sixt: Gewinnsprung, 6 % Dividende, KGV unter 8
|14:20
|Aktien Frankfurt: Dax steigt wieder - Vage Hoffnung auf Energiesicherheit
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vage Hoffnung auf eine Sicherung der Straße von Hormus durch US-Streitkräfte hat den heftigen Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst gestoppt. Zudem kursieren...
|12:06
|UBS stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Zehua Jiang weist am Mittwoch nach den Geschäftszahlen auf eine...
|11:44
|Aktien Frankfurt: Dax steigt wieder - Hoffnung auf Energiesicherheit
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vage Hoffnung auf eine Sicherung der Straße von Hormus durch US-Streitkräfte hat den heftigen Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst gestoppt. Der in den...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|SIXT SE
|64,30
|+5,93 %