FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt stehen die Zeichen auch am Mittwoch weiter auf Stabilisierung. Der Dax hatte zum Wochenstart ein Rekordhoch knapp unter 24.000 Punkten erreicht, bevor er seine Gewinne wieder fast vollständig abgegeben hatte. Seither hat sich wenig getan.

Die Aufmerksamkeit der Anleger gilt auch zur Wochenmitte vor allem den Quartalsberichten hierzulande. Wirtschaftsdaten stehen keine wichtigen auf der Agenda. Was die Politik betrifft, steht die erste Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz an. Neuigkeiten zu den Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul gibt es bislang keine.

Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein kleines Minus von 0,2 Prozent auf 23.598 Punkte. Ein Grund zur Beunruhigung ist das Experten zufolge nicht. Solange der Dax nicht unter sein Mitte März erreichtes Rekordhoch bei 23.476 Punkte rutsche, sei alles in Ordnung. Sollte er jedoch wieder darunter sacken, wäre der jüngste Rekordlauf ein "klassischer Fehlausbruch" gewesen, wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets sagte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Mittwoch ebenfalls mit leichten Verlusten erwartet.

Unter den Dax-Konzernen legten Daimler Truck, Brenntag und Eon ihre Berichte zum abgelaufenen Jahresviertel vor. Wegen der Unsicherheit auf seinem profitabelsten Markt Nordamerika infolge der US-Zölle geht der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck in den USA nun von weniger Lkw-Verkäufen aus und damit auch insgesamt von weniger Umsatz und Gewinn. Die Zahlen zum ersten Quartal waren unterdessen besser ausgefallen als von Experten befürchtet. Die Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss nach, und dort schwächelte auch das Brenntag-Papier vorbörslich.

Denn auch der Chemikalienhändler blickt etwas vorsichtiger auf das Gesamtjahr als zuvor. Für 2025 peilt Brenntag jetzt den unteren Bereich der im März ausgegebenen Gewinnprognose an.

Eon legten unterdessen auf Tradegate zu. Höhere Investitionen und kälteres Wetter verhalfen dem Energieversorger zu einem Ergebnissprung im ersten Quartal. Die Jahresprognosen wurden ebenso bestätigt wie die Ziele für 2028.

Aus der zweiten und dritte Reihe stehen ebenfalls zahlreiche Quartalsbilanzen zur Auswertung an. So hat der späte Ostertermin das Geschäft von Tui in diesem Jahr nach hinten verschoben. Zwar verringerte der Reisekonzern den saisontypischen Verlust und sieht sich wegen höherer Reisepreise auf Kurs zu seinen Geschäftsjahreszielen, die Aktie gab jedoch vorbörslich deutlich nach.

Die Aktien von Bilfinger und Renk legten dagegen auf Tradegate zu. So profitierte der Industriedienstleister Bilfinger im ersten Quartal vor allem von seinen jüngsten Zukäufen und schnitt etwas besser als erwartet ab. Die Jahresziele wurden zudem bestätigt. Renk meldete angesichts des Rüstungsbooms einen starken Auftragseingang und bestätigte ebenfalls seine Jahresziele. Diese berücksichtige aber noch nicht das Marktpotenzial durch höhere Verteidigungsausgaben in der Europäischen Union.

Weitere Unternehmen, die Zahlen vorlegten, waren zudem etwa Indus Holding, Grand City Properties und der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia sowie die Deutsche Pfandbriefbank ./ck/stk

