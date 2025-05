HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 641 Euro auf "Hold" belassen. Der Nettogewinn sei im ersten Quartal weit unter dem geblieben, was zur Erfüllung des Jahresziels notwendig sei, schrieb Michael Huttner in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Nach den Begleitaussagen des Managements zeigt er sich davon aber nicht beunruhigt. Es habe Gegenwind aus drei Richtungen gegeben, der sich im weiteren Jahresverlauf normalisieren sollte./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 16:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008430026