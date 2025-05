EQS-News: elumeo SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Umsatz in Q1/2025 mit EUR 11,1 Mio. leicht unter Vorjahresniveau (Q1/2024: EUR 11,3 Mio.), Umsatz im Vertriebskanal Web bleibt mit EUR 4,1 Mio. stabil (Q1/2024: EUR 4,1 Mio.).

Bereinigtes EBITDA sinkt auf EUR -0,6 Mio. (Q1/2024: EUR 0,1 Mio.).

Gesamtkosten in Q1/2025 auf EUR 5,7 Mio. reduziert (Q1/2024: 6,0 Mio.); nach zusätzlichem Restrukturierungsprogramm vom 1. April 2025 werden auf 12-Monats-Sicht Einsparungen in Höhe von 5,9 Mio. gegenüber 2024 erwartet.

Rohertragsmarke gibt infolge anhaltend hoher Rohstoffpreise für Gold und eines offensiven Schlussverkaufs im März auf 44,7 % nach (Q1/2024: 48,5 %).

Umsatz der KI-generierten internationalen Sendefenster steigt gegenüber Vorquartal um 18 % auf TEUR 240 (Q4/2024: TEUR 202).

Prognose für 2025 bestätigt: Umsatzrückgang zwischen 10 und 15 %, Rohertragsmarge zwischen 47 und 49 %, Bereinigtes EBITDA zwischen EUR -0,5 Mio. und EUR 0,0 Mio. erwartet.

Berlin, 14.05.2025 - Die elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), der führende elektronische Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, konnte sich im ersten Quartal 2025 in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld gut behaupten. Der Umsatz in Q1/2025 gab gegenüber dem Vorjahresquartal leicht um 2,2 % auf EUR 11,1 Mio. nach (Q1/2024: EUR 11,3 Mio.). Die zentrale Finanzkennzahl der Gesellschaft, das Bereinigte EBITDA, fiel auf EUR -0,6 Mio. (Q1/2024: EUR 0,1 Mio.). Die Entwicklung der Rohertragsmarge litt im ersten Quartal 2025 unter der Entwicklung des Goldpreises. Dieser setzte seinen Anstieg aus Q4/2024 nahezu ungebremst fort und kletterte von EUR 2.512 je Feinunze am 1. Januar 2025 um 10 % auf EUR 2.753 am 1. März 2025. Zusätzlich wirkte sich ein im März durchgeführter, ausgedehnter Schlussverkauf margenmindernd aus. Hinzu kamen die anhaltende Kaufzurückhaltung der Kunden angesichts der weltweiten Konflikte und Unsicherheiten sowie ein massiver Rückgang der TV-Reichweite i. H. v. 29 % aufgrund des im Juli 2024 weggefallenen so genannten Nebenkostenprivilegs der Kabelnetzbetreiber. Die Erlöse im Vertriebskanal TV gaben um 8 % nach, während die Umsätze im Webgeschäft mit EUR 4,1 Mio. stabil blieben (Q1/2024 und Q1/2025).

Florian Spatz, Chief Executive Officer der elumeo SE: "Dass wir uns im ersten Quartal unter den herausfordernden Widrigkeiten des Marktes so erfolgreich behaupten konnten, verdanken wir in erster Linie unserem konsequenten Kostensenkungsprogramm, welches wir frühzeitig zum Ende des zweiten Quartals 2024 aufgelegt hatten und dem wir zum 1. April 2025 ein weiteres tiefgreifendes Restrukturierungsprogramm folgen ließen. Auf Sicht von 12 Monaten erwarten wir daraus insgesamt Einsparungen in Höhe von EUR 5,9 Mio. gegenüber 2024."

Ende März 2025 hatte die elumeo SE als Reaktion auf den Wegfall des Nebenkostenprivilegs und die daraus resultierenden überhöhten Einspeiseentgelte beschlossen, den Live-Sendebetrieb von 15 auf 10 Stunden zu verkürzen und sich auf den Vertrieb von Schmuck im Preissegment ab 50 Euro zu konzentrieren. Zudem wurden die Personalkapazitäten kurzfristig angepasst und fast 50 Vollzeitstellen abgebaut. Erste Erfolge der eingeleiteten Maßnahmen aus dem Kostensenkungsprogramm 2024 sowie den ergänzenden Maßnahmen aus dem Frühjahr 2025 zeichnen sich deutlich ab. So stieg der durchschnittliche Umsatz pro verkauftem Schmuckstück in Q1/2025 auf 81 Euro (Q1/2024: 72 Euro). Im April 2025 kletterte er sogar weiter auf 96 Euro. Die Gesamtkosten reduzierten sich in Q1/2025 allein dank der Maßnahmen aus dem Kostensenkungsprogramm aus 2024 auf EUR 5,7 Mio. (Q1/2024: 6,0 Mio.).

Als der erhoffte Wachstumstreiber im ersten Quartal 2025 erwies sich die im Juli 2024 gestartete Internationalisierung 2.0 von Juwelo TV. Eine eigens entwickelte KI-basierte Multi-Language-Plattform zeichnet für die Live-TV-Ausstrahlung in Deutschland produzierte Shows auf, übersetzt diese per Künstlicher Intelligenz in die jeweilige Landessprache und spielt sie automatisiert in den internationalen Märkten aus. Dadurch entfallen die hohen Kosten eines klassischen, lokal organisierten Sendebetriebs. Gegenüber dem Vorquartal Q4/2024 legten die Umsätze der internationalen Sendefenster um 18 % auf TEUR 240 zu (Q4/2024: TEUR 202).

Vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklung in Q1/2025 hat das Management der elumeo SE seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Die Gesellschaft rechnet auf Konzernebene mit einem Umsatzrückgang zwischen 10 und 15 % und einer Rohertragsmarge zwischen 47 und 49 %. Das Bereinigte EBITDA wird zwischen EUR -0,5 Mio. und EUR 0,0 Mio. erwartet. Dazu soll insbesondere das in 2024 beschlossene Wachstumsprogramm Juwelo100 zur Steigerung der operativen Performance mit dem Umsatzziel von EUR 100 Mio. im Kerngeschäft beitragen. Wie angekündigt, wird dieses trotz der ergriffenen Restrukturierungsmaßnahmen fortgeführt. Da die Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr weniger als ursprünglich vorgesehen in die Entwicklung der KI-getriebenen internationalen Sendefenster investieren kann, wird sich die geplante Zielerreichung des Programms um bis zu drei Jahre auf das Jahr 2033 verschieben.

Über die elumeo SE:

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Die elumeo Gruppe betreibt Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien und Italien sowie Web-shops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Die elumeo Gruppe betreibt mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft jooli.com GmbH die KI-gesteuerte Video-Shopping-App Jooli.

Kontakt

elumeo SE

Investor Relations

Erkelenzdamm 59/61

10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

Fax: +49 30 69 59 79-650

E-Mail: ir@elumeo.com

www.elumeo.com

